Tabla del Nivel de Azúcar en la Sangre: ¿Cuál es el Rango Normal Para el Nivel de Azúcar en la Sangre?

Este tabla de los niveles de azúcar en la sangre muestra los niveles normales de glucosa en la sangre antes y después de las comidas y los niveles recomendados de HbA1c en personas con y sin diabetes.

El nivel de azúcar en sangre en ayunas (a veces llamado glucemia plasmática en ayunas) es un nivel de azúcar en la sangre que se mide en ayunas (sin comer ni beber nada, excepto agua) durante al menos 8 horas. El propósito de hacer una prueba de azúcar en sangre en ayunas es determinar cuánta glucosa (azúcar) hay en la sangre, y este análisis se utiliza comúnmente para detectar diabetes o prediabetes. El análisis de sangre generalmente se mide en un laboratorio, en el consultorio del médico o en un hospital. Se puede extraer una muestra de sangre de una vena del brazo y recogerse en un tubo que luego será analizado por un laboratorio. O bien, se puede obtener una muestra de sangre pinchando un dedo con una lanceta.

Un nivel normal de glucosa en sangre para alguien que no tiene diabetes oscila entre 70 y 99 mg/dl. La Asociación Americana de la Diabetes recomienda un examen de rutina para la diabetes tipo 2 a partir de los 45 años. Si los resultados son normales, el examen debe repetirse cada 3 años.

Si tiene factores de riesgo de diabetes como sobrepeso u obesidad, tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2, tener antecedentes de diabetes gestacional o ser de cierta raza/etnicidad (afroamericano, latino, asiático americano, isleño del Pacífico o nativo americano), debe hacerse la prueba de diabetes antes de los 45 años.

Los niños y adolescentes que tienen síntomas de diabetes o que tienen sobrepeso y tienen antecedentes familiares de diabetes tipo 2, son de ascendencia afroamericana, latina, asiática americana, nativa americana o isleña del Pacífico, que tienen signos de prediabetes (acantosis nigricans, presión arterial alta, colesterol alto) o una madre que tenía diabetes gestacional debe ser analizada a partir de los 10 años y luego a partir de 3 años.

Un azúcar en sangre en ayunas de 100 a 125 mg/dl es indicativo de prediabetes, que es una condición donde los niveles de azúcar en sangre están por encima de lo “normal” pero no lo suficientemente altos como para ser considerado diabetes. La prediabetes es un factor de riesgo para la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. Se controla por cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, por medicamentos.

La Asociación Americana de la Diabetes recomienda una meta de azúcar en sangre en ayunas de 80 a 130 mg/dl para la mayoría de los adultos incluyendo mujeres no embarazadas con diabetes. Sin embargo, el nivel de azúcar en sangre en ayunas puede necesitar ser individualizado para ciertas personas basado en ciertos factores tales como la duración de la diabetes, la edad y la expectativa de vida, el estado cognitivo, otras condiciones de salud, complicaciones cardiovasculares y la hipoglucemia desconocida. Es importante que las

personas con diabetes conversen acerca de sus metas de niveles de azúcar en sangre con su proveedor de atención médica.

Un nivel normal de azúcar en sangre es inferior a 140 mg/dl. Un azúcar en sangre entre 140 y 199 mg/dl se considera prediabetes, y un nivel de azúcar en sangre de 200 mg/dl o superior puede indicar diabetes. Es poco probable que alguien que no tiene diabetes esté midiendo sus niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, una de las pruebas de detección de diabetes se denomina prueba oral de tolerancia a la glucosa, o OGTT. (Una versión ligeramente diferente de la OGTT también se utiliza para diagnosticar la diabetes gestacional, que es la diabetes que se desarrolla durante el embarazo). Para esta prueba, la persona necesita ayunar durante la noche e ir al consultorio del médico o a un laboratorio en la mañana. Se requiere una muestra de sangre para medir el azúcar en sangre en ayunas. A continuación, la persona toma una bebida azucarada que contiene 75 gramos de azúcar. Dos horas más tarde, el azúcar en la sangre se mide de nuevo.

La Asociación Americana de Diabetes recomienda que el nivel de azúcar en sangre 1 a 2 horas después del comienzo de una comida sea inferior a 180 mg/dl para la mayoría de los adultos y mujeres no embarazadas con diabetes. Este es típicamente el nivel máximo, o más alto, de azúcar en la sangre en alguien con diabetes. Una vez más, esta meta puede necesitar ser individualizada en ciertas personas basado en factores tales como la duración de la diabetes, edad y expectativa de vida, estado cognitivo, otras condiciones de salud, complicaciones cardiovasculares e hipoglucemia desconocida. Es importante que las personas con diabetes discutan sus metas objetivo de azúcar en la sangre con su proveedor de atención médica.

El examen de HbA1C (hemoglobina glicosilada) es un análisis de sangre que mide el promedio de los niveles de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. Otros nombres para esta prueba son hemoglobina A1C, A1C, hemoglobina glucosilada y prueba de hemoglobina glicosilada. Una persona no necesita ayunar antes de hacerse la prueba de HbA1C. En otras palabras, está bien comer o beber algo de antemano. La prueba de HbA1C puede no ser precisa para algunas personas, incluidas las que tienen anemias y para las que reciben tratamiento para el VIH, y para las personas de ascendencia africana, mediterránea o del sudeste asiático. El resultado de HbA1C se mide como un porcentaje; cuanto mayor sea el porcentaje, mayor será el nivel de azúcar en sangre.

Además de ser una herramienta para diagnosticar la diabetes, la prueba de HbA1C se utiliza para ayudar a las personas que tienen diabetes a manejar su condición.

Para alguien que no tiene diabetes, un nivel normal de HbA1C está por debajo del 5,7%. Un A1C entre el 5,7% y el 6,4% es indicativo de prediabetes.

Se recomienda que los adultos mayores de 45 años, o los adultos menores de 45 años con sobrepeso y que tengan uno o más factores de riesgo de diabetes, se sometan a una prueba de A1C. Si el resultado es normal, el A1C debe repetirse cada 3 años. Si el resultado indica prediabetes, el A1C debe repetirse de 1 a 2 años.

La Asociación Americana de la Diabetes recomienda un HbA1C menor de 7% para la mayoría de los adultos no embarazadas con diabetes. Una meta más baja, inferior a 6,5%, puede ser apropiada para algunas personas que han tenido diabetes durante un período de tiempo más corto, para las personas más jóvenes, para las personas sin enfermedad cardíaca y/o para aquellas con diabetes tipo 2 tratadas con estilo de vida o metformina solamente. Un meta más alta de HbA1C, como inferior al 8%, puede ser apropiado para personas con antecedentes de hipoglucemia grave, una expectativa de vida limitada, complicaciones avanzadas de la diabetes, otras enfermedades o para las que es difícil alcanzar un objetivo de HbA1C inferior. Es importante que las personas con diabetes hablen acerca sus metas de nivel de azúcar en sangre con su proveedor de atención médica.

Los niveles de HbA1C deben medirse entre 2 y 4 veces al año en personas que tienen diabetes

El azúcar en sangre en ayunas, el azúcar en sangre después de las comidas y las pruebas de HbA1C son formas importantes de diagnosticar la prediabetes y la diabetes, así como para indicar qué tan bien se está tratando la diabetes de una persona. Si crees que tienes diabetes, es importante no tratar de diagnosticarte tú mismo pinchándote el dedo con un medidor de glucosa en sangre. Existen normas y procedimientos estrictos que los laboratorios utilizan para diagnosticar la diabetes; por lo tanto, usted debe hacerse la prueba en el consultorio de su médico o en un laboratorio.

También es importante hablar con su médico para asegurarse de que entiende a) con qué frecuencia debe hacerse ciertas pruebas, como una prueba de glucosa en sangre en ayunas o una prueba de HbA1C; b) lo que significan sus resultados; y c) cuáles son sus metas de nivel de azúcar en sangre y HbA1C.

Si no te han diagnosticado previamente prediabetes o diabetes, pero tus resultados están por encima de lo “normal”, el médico puede recomendarte otras pruebas y debe hablar contigo acerca de un plan de tratamiento. El tratamiento puede incluir cambios en el estilo de vida, como pérdida de peso, un plan de alimentación saludable y actividad física regular. Es posible que debas empezar a tomar medicamentos para la diabetes, incluyendo la insulina. Si te diagnostican diabetes, se recomienda que aprendas a medir tu nivel de azúcar en sangre con un medidor de glucosa para que tú y tu equipo de atención médica puedan determinar cómo sigue tu plan de tratamiento.

