¿Qué es Un Nivel Normal de Azúcar en Sangre?

La respuesta a la pregunta de qué es un nivel normal de azúcar en la sangre es la siguiente:

Nivel normal de azúcar en sangre en ayunas

Normal para personas sin diabetes: 70–99 mg / dl (3.9–5.5 mmol / L)

Recomendación oficial de la Asociación Americana de Diabetes (ADA por sus siglas en inglés) para personas con diabetes: 80–130 mg / dl (4.4–7.2 mmol / L)

Nivel normal de azúcar en sangre 2 horas después de las comidas

Nivel normal para personas sin diabetes: menor de 140 mg / dl (7.8 mmol / L)

Recomendación oficial de la ADA para alguien con diabetes: menor de 180 mg / dl (10.0 mmol / L)

HbA1c

Normal para personas sin diabetes: menor del 5,7%

Recomendación oficial de la ADA para personas con diabetes: menor del 7.0%

Fuente: Asociación Americana de Diabetes

Si tiene diabetes, es posible que se pregunte (o se haya preguntado en algún momento) cuál debería ser su glucosa (azúcar) en la sangre. Esperemos que su médico, enfermero de práctica avanzada, asistente médico o quien le haya diagnosticado le haya dado respuestas a esa pregunta. Desafortunadamente, sin embargo, no todos tienen metas de glucosa. O en algunos casos puede haber sido hace mucho tiempo y desde entonces se le han olvidado. No se preocupe, ¡repasaremos todo eso!

La glucosa en sangre, o azúcar, es el azúcar que está en la sangre (¡lo suficientemente fácil!). Proviene de los alimentos que consume: los alimentos que contienen carbohidratos, como el pan, la pasta y las frutas, son los principales contribuyentes a la glucosa en sangre. Las células de nuestro cuerpo necesitan glucosa para obtener energía y todos necesitamos energía para movernos, pensar, aprender y respirar. El cerebro, que es el centro de comando, utiliza aproximadamente la mitad de toda la energía de la glucosa en el cuerpo.

Cuando comemos, el páncreas (un órgano que se encuentra entre el estómago y la columna vertebral) funciona, liberando enzimas que ayudan a digerir los alimentos y las hormonas que ayudan al cuerpo a manejar la entrada de glucosa en las células. Una de estas hormonas es la insulina y juega un papel clave en el manejo de los niveles de glucosa en sangre.

Y aquí es donde las cosas pueden salir mal. Si el páncreas no produce suficiente insulina, o deja de producirla por completo como en el caso de la diabetes tipo 1, los niveles de glucosa en sangre pueden elevarse demasiado. Otro escenario es que el páncreas produce suficiente insulina pero las células tienen problemas para usarla adecuadamente lo que hace que aumenten los niveles de glucosa en sangre. Esto se llama resistencia a la insulina y es el sello distintivo de la diabetes tipo 2.

A corto plazo, los niveles altos de glucosa en sangre pueden hacer que te sientas muy mal. La sed, los viajes frecuentes al baño, la fatiga y la pérdida de peso son síntomas de hiperglucemia (alto nivel de azúcar en sangre). Si no se atiende, pueden ocurrir problemas más graves, como la cetoacidosis diabética. Los niveles crónicos de glucosa alta en la sangre pueden provocar complicaciones como enfermedades cardíacas, renales y oculares, así como daños en los nervios. Entonces, todo se trata acerca de la glucosa en sangre

En su mayor parte, no se puede “sentir” cuál es su nivel de glucosa en sangre, a menos que sea bastante alto o bajo. Es posible que no siempre tenga síntomas de glucosa en sangre alta o baja; de hecho, muchas personas con diabetes tipo 2 no tienen los síntomas habituales de glucemia alta y por esta razón, no es raro que las personas no obtengan un diagnostico durante muchos años.

La mejor manera de conocer su nivel de glucosa en sangre es medirlo con un medidor de glucosa. Esto significa pincharse el dedo con una lanceta y colocar una gota de sangre en una tira de prueba, luego insertar la tira en el medidor para una lectura. Su médico puede darle un medidor sin cargo, pero es probable que deba pagar por las tiras reactivas y las lancetas. Pero consulte con su plan de salud, ya que es probable que haya uno o dos medidores “preferidos” que su plan de salud quiera que use.

Otra forma de saber cómo están sus niveles de glucosa es usar un monitor continuo de glucosa, o CGM por sus siglas en inglés, que mide la glucosa en el líquido intersticial (el líquido entre las células) aproximadamente cada 5 minutos. El monitoreo continuo de glucosa es costoso y puede o no estar cubierto por su plan de salud.

Dependiendo de su plan de tratamiento de la diabetes, su médico o educador en diabetes puede recomendarle que lo revise una vez a la semana, una vez al día o hasta 10 veces al día (pista: si no se lo dicen, ¡pregunte!). Pero ¿qué significa cuando ve un 67, 101 o 350 en su medidor? ¿Y qué es un azúcar en sangre “normal”, de todos modos? ¡Muy buenas preguntas! Después de todo, si no sabe lo que significan los números en su medidor, es difícil saber cómo le está yendo.

La Asociación Americana de Diabetes (ADA por sus siglas en inglés) proporciona pautas (no obligatorias) para las metas de glucosa en sangre para personas con diabetes, y las metas varían según el momento en que mide su glucosa:

• Ayuno (antes de comer la primera comida del día) y antes de las comidas: 80–130 mg / dl (4.4–7.2 mmol / L)

• Posprandial (una o dos horas después de una comida): menor de 180 mg / dl (10.0 mmol / L)

Por cierto, estas pautas son para adultos y mujeres adultas no embarazadas con diabetes tipo 1 o tipo 2. Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas pueden tener objetivos diferentes.

Sin embargo, sus metas de glucosa en sangre pueden ser diferentes. Si es más joven, ha tenido diabetes por un período de tiempo más corto o no está tomando ningún medicamento para su diabetes, sus metas de niveles de glucosa podrían ser un poco “más estrictos” o más bajos. Del mismo modo, sus metas de sus niveles de glucosa en sangre pueden ser más altos de lo que recomienda la ADA si es una persona mayor, tiene complicaciones de diabetes o no tiene síntomas cuando su glucosa en sangre está baja.

En pocas palabras: hable con su proveedor de atención médica sobre lo siguiente:

• Cuándo medir su nivel de glucosa en sangre

• Con qué frecuencia medir su nivel de glucosa en sangre

• Cuáles son sus metas de nivel de glucosa en sangre (no se olvide de preguntar sobre sus metas de A1C también)

Considere mantener un registro de sus niveles de glucosa. Puede usar un lápiz y papel, una hoja de cálculo, un libro de registro o una aplicación de teléfono inteligente para realizar un seguimiento de sus niveles de glucosa en sangre. Si no está dispuesto a hacer esto, su medidor de glucosa guardará hasta un cierto número de valores de glucosa y le permitirá descargarlos a una computadora para verlos de nuevo.

Es importante revisar todas las lecturas de sus niveles de glucosa para evaluar el panorama más amplio no en un solo momento determinado. Al hacerlo, puede detectar tendencias (por ejemplo, sus niveles de glucosa en sangre en ayunas están constantemente más altos que la meta o tiende a bajar todas las tardes alrededor de las 4 p.m.). Sus lecturas son información para su equipo de atención médica y para

saber cómo su plan de tratamiento de la diabetes (medicamentos, ingesta de alimentos, actividad física) es adecuado para usted. Lleve sus registros o al menos su medidor de glucosa a todas sus visitas de control y asegúrese de que su proveedor de salud revise sus números.

Recuerde: si sus niveles de glucosa en sangre están fuera de los parámetros normales, pregúntele a su proveedor o educador en diabetes qué puede hacer para modificar su plan de tratamiento de la diabetes. No todos los niveles de azúcar en sangre que mide deben estar dentro de los rangos normales, pero cuanto más los mantenga dentro de su rango meta, serán menores las posibilidades de complicaciones. Y cuanto más a menudo mida su glucosa en sangre, más información tendrá a su alcance para cambiar el tratamiento si es necesario.

